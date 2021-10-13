【時報-台北電】京晨科(6419)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告8月營收2300萬元，年增4.55%；歸屬母公司業主淨利800萬元，年增166.67%；每股盈餘0.57元。(編輯整理：張嘉倚)

(時報資訊)

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