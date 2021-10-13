行政院推出振興五倍券，各部會也推出各類的加碼券，今下午將抽出面額600元的「藝FUN券」，首波75萬位幸運兒。

數位券抽出號碼為96、15、07、30、73、98、19、11，總得獎總人數為65萬4167人。

另外紙本券抽出的號碼為39、37、23、36、79、08、14、75，總得獎人數為16萬2707人。

(時報資訊)

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