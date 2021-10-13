65歲澎恰恰去年認了因長期拍電影負債破產，債務高達2.4億，昨(12日)他開記者會透露已還了2000萬，還有約2.2億債務需還，台商好友林秉文則放話，表示澎恰恰若一年內沒還完的話，剩下交由他還，但他也補充：「請債權人別再追究利息，超過我就不認了」，據知若2.2億債務以60分利來算，一年連本帶利恐將變成13.2億，也難怪林秉文懇求澎恰恰的債權人能高抬貴手，否則可能這輩子都還不完。

澎恰恰去年證實破產，近日他傳出有望與直播主連千毅合作，對方還開出一年2千萬的酬勞，但澎恰恰自認能力不足，婉拒合作。而澎恰恰開記者會宣布此事時，身邊除了有兒子相陪，還出現一名身穿白衣的林先生，令人好奇該人身分，後來媒體報導，林先生本名為林秉文，年輕時經營賭場生意，後來更成立金星集團，身家上看百億。

昨澎恰恰在林秉文陪伴下開記者會說明還債現況，林秉文嘆澎恰恰借錢借到變成一種病，「到處借錢給承諾，之後還是會再發生，債務只是一個問題，但病很難醫好」，讓他決定出手，「一年內沒還完的話，剩下都由我來還」，讓澎恰恰聽了也嚇一跳，林秉文強調：「剛剛2.2億元是澎哥實際的債務，請債權人別再追究利息，超過我就不認了，也希望澎哥不要再借下去，我個人擔保，一定會有保障」。

據《自由時報》報導，林秉文透露澎恰恰所欠的錢利息很高，有的5分，一年下來利息就是60分，有的更高，若以平均60分利計算，目前仍欠債權人的債務2.2億就變成13.2億，因此林秉文才表示多餘的不算在他願意幫忙的範圍內，另據《ETtoday星光雲》報導，林秉文表示若負債金額這樣持續計算下去，「十年也還不完」，才會出來幫助澎恰恰，希望幫他好好安排工作，早日脫離負債。

(時報資訊)