【時報記者任珮云台北報導】第四季向來是市場上的傳統旺季，但今年卻是在供應鏈應接不暇、能源價格攀升、中、美經濟動能趨緩與聯準會的退場政策中展開。摩根資產管理表示，從第四季起，市場將面臨五大變數，而且這些變數短期內也不會消失。五大變數包括:縮減購債、新冠疫情、供應鏈、中國經濟、氣候變遷。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰(Tai Hui)表示，雖然變數很多，但不會引發熊市，因為熊市的前提是景氣衰退，這並不是我們目前看到市場復甦的前景；至於大家關心的通膨，若薪資和租金漲幅可控，預期明年中會緩解。
許長泰表示，不久前中國一連串的政策監管，已經引發市場對中國經濟的擔憂，直到最近全球供應鏈也出現了不確定性，才進一步影響到聯準會對通膨的預期與退場的節奏。此外，各國雖然陸續控制了疫情，但未來是否能夠順利重啟經濟也還需要時間觀察，再加上歐盟推出了即將在2023年實施的邊境碳稅，這些變數都會增加未來市場復甦的不確定性。
許長泰說，除了歐、美經濟解封的消費需求之外，第四季剛好也是傳統的消費旺季，再加上北半球已經陸續進入秋冬，所以未來原油市場的需求勢必會有所提升。只是，OPEC+目前因為疫情關係，並未順勢積極擴大產能，因此預期，在今年底前，國際油價依然值得留意，到了明年價格可能還會進一步上探。但中長期油價的合理價位在60~70美元。
摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，面對五大變數，各地復甦的腳步必然會有落差，因此全球股市還是會維持原有的輪動格局，這對景氣循環股將相對有利；特別是對亞洲股市來說，除了印度與泰國之外，其餘多數亞股的本益比都還在長期平均值附近，相較於歐、美股市有明顯的價值面優勢。
林雅慧進一步說明，由於產業分佈的落差，以中、韓、台為主的東北亞股市，目前仍受惠於全球景氣復甦對電子產品的需求，但以消費、觀光與部分工業製成品為主的東協股市，雖然估值面比東北亞更具吸引力，但具體仍要看當地政府對疫情控制的成效與解封速度而定；所以，即使亞洲股市具備價值面優勢，但投資人還是要用多元配置的方式才能參與輪動機會。
(時報資訊)
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