總統蔡英文於雙十節演講時提出「四個堅持」，強調「中華民國」與「中華人民共和國」互不隸屬，主權不容侵犯。對此，大陸國台辦發言人馬曉光13日強調，兩岸同屬一個中國，絕不是「國與國」關係，批評蔡英文說法是赤裸裸的販賣「兩國論」。

人民網報導，馬曉光13日在記者會上指出，1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實，從未改變也不可能改變，中國主權和領土從未分割，也決不允許分割。

馬曉光表示，兩岸同屬一個中國，兩岸關係決不是「國與國」關係，所謂「互不隸屬」就是赤裸裸的販賣「兩國論」。他指出，大陸決不容忍任何「台獨」行徑，決不允許台灣從中國分裂出去，任何人都不要低估大陸方面捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅強意志、強大能力。

馬曉光並表示，大陸願意在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與中國國民黨一起鞏固增進互信，加強各層級、各領域的交流合作，共同努力推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，維護台海和平穩定。

(時報資訊)