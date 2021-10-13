上證綜指13日收報3,561.76點，上漲14.82點，漲幅0.42％，成交額為人民幣（下同）4,050.2億元。深證成指收報14,353.08點，上漲217.70點，漲幅1.54％，成交額為4,846.58億元。港股則因圓規颱風來襲，休市1日。

新浪財經報導，13日A股三大指數開盤漲跌不一，隨後走勢分化，滬指維持弱勢震盪，創業板指漲幅居前。

類股方面，受到政策利多消息刺激，教育股強勢拉升，次新股、醫美概念股持續走強，汽車、通信服務股活躍；石油燃氣、煤炭、電力等週期股再度下挫，種植業、養殖業等農業股走弱。

午後指數逐步走強，滬指成功翻漲，創指漲幅擴大超2％。銀行、券商股等大金融股拉升，白酒、食品飲料等大消費股走強，軍工、稀土永磁、半導體晶片股回暖。總體而言，市場情緒仍在修復，個股漲多跌少。

另外，13日大陸期貨普遍收跌，鐵合金、化工領跌。錳矽、矽鐵跌10％，尿素跌8％，乙二醇、PVC跌7％，甲醇、LPG、鐵礦跌6％，苯乙烯跌5％，螺紋、紅棗跌4％；動力煤漲4％。

(時報資訊)

#陸股 #A股 #港股 #休市

主要市場指數

紐約道瓊
34378.34 -117.76(0.34%)
05:04
S&P500
4350.65 -10.54(0.24%)
05:04
Nasdaq
14465.92 -20.28(0.14%)
05:16
費半指數
3178.15 -43.08(1.34%)
05:16
日經225
28140.28 -90.32(0.32%)
14:15
南韓KOSPI
2944.41 +28.03(0.96%)
17:03
香港恆生
24962.59 0.00(0.00%)
10/12
上證指數
3561.76 +14.83(0.42%)
15:00
深圳成指
14353.08 +217.70(1.54%)
16:29
英國FTSE
7119.32 -10.91(0.15%)
18:21
法國CAC
6570.17 +22.06(0.34%)
18:21
德國DAX
15257.53 +110.66(0.73%)
18:21

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