上證綜指13日收報3,561.76點，上漲14.82點，漲幅0.42％，成交額為人民幣（下同）4,050.2億元。深證成指收報14,353.08點，上漲217.70點，漲幅1.54％，成交額為4,846.58億元。港股則因圓規颱風來襲，休市1日。
新浪財經報導，13日A股三大指數開盤漲跌不一，隨後走勢分化，滬指維持弱勢震盪，創業板指漲幅居前。
類股方面，受到政策利多消息刺激，教育股強勢拉升，次新股、醫美概念股持續走強，汽車、通信服務股活躍；石油燃氣、煤炭、電力等週期股再度下挫，種植業、養殖業等農業股走弱。
午後指數逐步走強，滬指成功翻漲，創指漲幅擴大超2％。銀行、券商股等大金融股拉升，白酒、食品飲料等大消費股走強，軍工、稀土永磁、半導體晶片股回暖。總體而言，市場情緒仍在修復，個股漲多跌少。
另外，13日大陸期貨普遍收跌，鐵合金、化工領跌。錳矽、矽鐵跌10％，尿素跌8％，乙二醇、PVC跌7％，甲醇、LPG、鐵礦跌6％，苯乙烯跌5％，螺紋、紅棗跌4％；動力煤漲4％。
(時報資訊)
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