【時報-台北電】13日陸股三大指數開盤漲跌不一，隨後走勢分化，滬指維持弱勢震盪，創業板指漲幅居前。受政策利多消息刺激，教育板塊強勢拉升，次新股、醫美概念股持續走強，汽車、通信服務板塊活躍；石油燃氣、煤炭、電力等週期板塊再度下挫，種植業、養殖業等農業股走弱。
午後指數逐步走強，滬指成功翻紅，創指漲幅擴大逾2%。銀行、券商股等大金融板塊拉升，白酒、食品飲料等大消費板塊走強，軍工、稀土永磁、半導體晶片股回暖。
收盤，滬指報3561.76點，漲0.42%，成交額為4050億元；深成指報14353.08點，漲1.54%，成交額為4847億元；創指報3210.16點，漲2.29%，成交額為1718億元。兩市今日成交不足9000億元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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