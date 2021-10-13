【時報-台北電】13日陸股三大指數開盤漲跌不一，隨後走勢分化，滬指維持弱勢震盪，創業板指漲幅居前。受政策利多消息刺激，教育板塊強勢拉升，次新股、醫美概念股持續走強，汽車、通信服務板塊活躍；石油燃氣、煤炭、電力等週期板塊再度下挫，種植業、養殖業等農業股走弱。

午後指數逐步走強，滬指成功翻紅，創指漲幅擴大逾2%。銀行、券商股等大金融板塊拉升，白酒、食品飲料等大消費板塊走強，軍工、稀土永磁、半導體晶片股回暖。

收盤，滬指報3561.76點，漲0.42%，成交額為4050億元；深成指報14353.08點，漲1.54%，成交額為4847億元；創指報3210.16點，漲2.29%，成交額為1718億元。兩市今日成交不足9000億元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#創指 #大陸股市

主要市場指數

紐約道瓊
34378.34 -117.76(0.34%)
05:04
S&P500
4350.65 -10.54(0.24%)
05:04
Nasdaq
14465.92 -20.28(0.14%)
05:16
費半指數
3178.15 -43.08(1.34%)
05:16
日經225
28140.28 -90.32(0.32%)
14:15
南韓KOSPI
2944.41 +28.03(0.96%)
17:03
香港恆生
24962.59 0.00(0.00%)
10/12
上證指數
3561.76 +14.83(0.42%)
15:00
深圳成指
14353.08 +217.70(1.54%)
16:29
英國FTSE
7119.32 -10.91(0.15%)
18:21
法國CAC
6570.17 +22.06(0.34%)
18:21
德國DAX
15257.53 +110.66(0.73%)
18:21

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