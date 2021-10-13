【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在中國的歐洲商會在周三指出，中國電力短缺很可能會迫使在當地的部分歐洲企業延後訂單，且部分公司對於中國當局通知他們停電的方式感到不滿。
歐洲商會華南地區主管Klaus Zenkel在一場媒體簡報中對記者表示，商會的許多會員認為，他們必須延後訂單，他們的客戶已表示不滿意，這些正影響到他們正常營運，一些客戶也可能會取消訂單。
歐洲商會南京分會副主席Bernhard Weber表示，一些會員抱怨，他們在停電當天才接到中國當局的通知，這限制了工廠制定應變計畫的能力；「部分公司是在半夜透過SMS簡訊，收到即將停電的通知」。另外只有在無錫市的經濟區，單局才會按月發出給工廠的限電額度；其他城市和其他地區，當局則每日通知，因此工廠永遠無法知道是否能繼續生產下去。
煤炭供應短缺，中國的能源危機預計會持續到今年年底。由於今年冬季煤炭供應仍將不足，預計中國第四季工業用電量將下跌12%。
商會主席Joerg Wuttke表示，10月15日和11月15日，中國中央暖氣系統會開始對北方民眾提供服務，這也將是工業界要面臨的關鍵考驗時刻。而如果限電持續到聖誕節，可能會出現更多的零組件短缺和價格上漲問題。
(時報資訊)
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