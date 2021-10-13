【時報編輯龍彩霖綜合報導】美股財報季開跑，市場觀望美聯準會即將公布的利率決策會議紀錄，周二美股四大指數全數收黑，呈現連3跌走勢，台股今隨日韓股市開高，惟晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)聯袂走疲，電子權值股賣壓沉重，金融股欲振乏力，拖累指數震盪翻黑後一路走低，盤中大跌逾百點、下探16328.47點，上下震盪超過210點，盤面上僅太陽能、航運及化工股奮勇苦撐，終場加權指數下跌114.85點為16347.99點，成交值縮為2571.69億元。今日外資(不含外資自營商)賣超85.3239億元，投信買超8.3882億元，自營商賣超7.4016億元，三大法人賣超84.33億元。

晶圓雙雄台積電(2330)周四法說會前受制外資法人賣壓，今開低走低下探570元，再度跌破年線支撐，聯電(2303)雖獲外資看好挺進「百元俱樂部」行列，今仍隨勢下挫3.5%，鴻海(2317)、大立光(3008)抗跌有撐，半導體股成空方大本營，富鼎(8261)、景碩(3189)、晶心科(6533)、盛群(6202)、強茂(2481)、華邦電(2344)、南茂(8150)、立積(4968)等同步腳軟。受惠中國限電效應持續發酵及美國展開太陽能產品反規避調查影響，太陽能族群近期股價暖洋洋，安集(6477)今率先漲停，太極(4934)、聯合再生(3576)、茂迪(6244)、元晶(6443)等氣色紅潤。

航運股今人氣回籠重整旗鼓，貨櫃三雄9月營收合計突破千億元大關，陽明(2609)、萬海(2615)單月飆新高，股價雙雙偕長榮(2603)突圍前行，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)亦獲買盤點火展翅翱翔；散裝族群中航(2612)、裕民(2606)、新興(2605)、四維航(5608)重心不穩同步收黑。塑化股具抗通膨優勢近期股價強勢，台塑四寶今漲跌互見，台塑(1301)衝上121元改寫31年新高後賣壓出籠，翻黑收低1.7%，台化(1326)跟進走跌近1%，南亞(1303)抗跌有撐，與原油最直接關聯的台塑化(6505)一度上漲近3%觸及105元，帶動油電燃氣類指走揚近1%，於各類股中漲勢靠前。

美股Q3財報季鳴槍，聯準會周三將公布政策會議記錄，市場轉趨保守謹慎，外資連3日賣超台股399.24億元，本月來賣超達990.76億元，台股今日在電子股氣虛腿軟下大跌114點，丟失16400點大關，呈現連3黑走勢。目前技術面偏弱，如周KD、周RSI跌至50以下及月季線空頭排列，中期及中長期轉弱，近期台股操作難度高，以個股表現為主。台股今日殺低百點仍在5日線下方，短線上要提防再度回測前波低點，由於上檔賣壓仍大，成交量也始終無法放大，操作上建議降低持股水位，待出現量價齊揚紅K線止跌訊號後再增加持股。選股方向可留意鴻海集團、散熱、ESD、風電、塑化、內需等族群。觀盤重點聚焦貨櫃航運股止跌回穩及明日召開法說會的台積電整體表現。

除美國聯準會即將縮減購債外，近期紐西蘭央行宣布升息，全球各國央行也可能逐步採取升息循環。不過近期市場波動已大幅反映未來潛在的升息政策，加上融資水位出現下修，對市場相對正面。目前國內疫情趨緩且穩定控制，陸續放寬部分場域防疫管制措施，加上五倍券啟用有望刺激內需族群表現，上周大盤測試萬六及年線位置支撐線後反彈，多方不必太悲觀，預期進入第四季電子消費品拉貨旺季，指數有望挑戰萬七大關。目前進入區間震盪的台股，操作策略上建議聚焦疑慮較低、趨勢明確的類股，看好半導體上游與因應碳減排需求的綠能、電動車產業，中長期聚焦AIoT、ABF載板、晶圓代工，車用電子及矽晶圓等，選股為上仍是現階段應對市場波動的較佳策略。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意