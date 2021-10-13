【時報記者任珮云台北報導】根據IDC公佈最新調查顯示，未來五年企業在營運投資優先排序上，以雲端居於首位，其次是無線連網，然而目前只有不到兩成的企業將50%以上的營運資料放在雲端。富達未來通訊多重資產收益基金經理人李祐慈表示：「儘管疫情變化仍可能持續對經濟產生影響，但在疫情的推助效應下，雲端與5G等未來通訊領域相關的企業，預估在未來很長一段時間都將蓬勃發展。」

富達投信將「未來通訊」的投資主題分為三大領域：「新技術」、「新網絡」、「新應用」，各領域未來成長率都遠高於全球GDP成長速度，更擁有獨特的投資吸引力。舉例來說，「新技術」中的5G自2020年啟動後，預估至2027年的營收成長率可達55%；「新網絡」如電信公司和行動基地台等的營收亦穩健成長，預計2025年總營收可達1.5兆美元；「新應用」領域，如雲端、影片或音樂串流、數位娛樂、數位廣告等，自2009年起至2025年的年成長率超過二十倍。

IDC預估一直到2025年，5G手機將受惠換機潮的帶動呈現雙位數成長；同時為了滿足5G高速傳輸的需求，至2025年全球電信業者亦將投入高達9,000億美元的資本資出，以健全相關硬體設備。至於5G相關物聯網，至2025年複合成長率也有13%的高成長。

李祐慈表示，儘管未來五年手機整體市場趨近飽和，然而在未來萬事皆可聯網的年代，相信在相關軟體設計、以及與物聯網相關的企業皆充滿投資的商機。

(時報資訊)