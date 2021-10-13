【時報-台北電】大同(2371)董事會決議通過尚志資產開發(股)公司與達欣工程(股)公司合意終止興建合作契約書，更正公告，更正為13筆土地。
尚志資產開發(股)公司與達欣工程(股)公司，前於108年11月13日簽訂之「新北市中和區健康段478地號等13筆土地(捷運開發區3)興建合作契約書」在案，經和平協商後，雙方擬合意終止合作，簽訂興建合作契約終止協議書，由尚志資產續辦理設計及興建事宜，並支付達欣工程前已投入之成本費用(含管理費)。
依大同對子公司及轉投資公司監理考核作業辦法之規定，本案需經大同董事會通過後，該終止協議書始生效力。
本案業經110年9月30日尚志資產臨時董事會決議通過。本案後續將由尚志資產主導投資開發之設計及興建事宜，力求優化投資效益。（編輯整理：葉時安）
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