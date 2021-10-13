昨抽出的國旅券中籤號碼和今天抽的農遊券有2組號碼重疊，一名網友為此感到沾沾自喜，覺得自己爽中2種券超幸運，但農委會稍早宣布「每人每周只能選一種券」，所以昨天抽到國旅券的人，今天就算抽中農遊券也不可以拿，換言之，昨天國旅券的中籤者和本周接下來要開出的藝Fun券、動滋券、客庄券和地方創生券也無緣，讓大批網友痛喊悲劇。
一名網友今在PTT上發文表示，所有的加碼券他都有勾選，如今才剛開始抽籤2天，他就接連中了國旅券和農遊券，真的只有一個爽字可以形容，不知道當初是誰說，選越多的人中獎機率越低。
不少網友看了直呼，「一週只能選一種」、「就算這周你全都抽到，也只能擇一」、「這抽獎機制真的奇葩」、「網站上有規定一周中多張券，只能拿第一個開獎的」、「一周只能選一種，原PO應該哭哭」、「原PO白爽一場幫哭哭」。
農遊券今抽出23萬名幸運兒，身分證末2碼是「89」、「32」、「54」與末三碼為「597」、「453」和「152」的民眾，可抱走888元的農遊券。中籤號碼曝光後，立刻引發熱議，不少網友發現，今天中獎的數字32和97與昨天國旅券的數字相同，連中2券者根本是天選之人。
對此，農委會主秘范美玲強調，各部會近日都在抽出所屬的振興券幸運兒，但根據各部會抽振興券的規則，即使有抽出相同號碼，每人每周只能選擇一種券，而一種券僅能領一張。舉例來說，如果昨天已經抽到國旅券或i原券，即使今天抽到農遊券，機會也會讓給別人，不過農遊券分4周來抽，這周沒抽到還能登記下周來抽。
(時報資訊)
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