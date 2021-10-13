【時報記者任珮云台北報導】根據TrendForce調查，受到2018年美中貿易摩擦逐步升溫，加上地緣政治問題漸趨明顯，為調節關稅與因應2020年Covid-19疫情爆發後的不確定性，伺服器ODM廠為更貼近客戶與降低風險，轉移生產地成為台系ODM廠商主要的方針，加速擴大在中國境外的產線佈局，預估2021年全球伺服器ODM廠在中國境內的生產比重，將較2020年下滑約7%，轉往以台灣為主的生產地區，而今年台灣ODM廠占全球伺服器生產比重將達九成。
從各大伺服器ODM廠已執行的進度來看，目前都已在台灣新增產線，其中又以英業達(2356)、緯創(3231)、廣達(2382)與鴻海(2317)最為積極。以英業達為例，2020年底已在桃園龜山擴增3條產線，目前已達8條規模；而緯創除在南科廠已新增數條產線備用外，也預計2021年底在東南亞增加生產基地以供調度；廣達目標則是在台灣、泰國陸續調配伺服器主板的產能，以覆蓋未來5G相關應用與資料中心成長的需求；鴻海則是擴大桃園廠的容積率，避免北美CSP客戶的L6受到關稅影響。
上述這些產線移轉尤以美系業者為首要重點，整體伺服器供應鏈的後續變遷仍值得關注，如北美雲端服務供應商(CSP)業者已逐年要求其合作ODM轉移L6產線至台灣、東南亞等基地，以因應未來更多潛在的地緣政治因素；但出貨至非美地域則維持既有生產規劃，維持中國生產基地運作；目前除已在台灣建置產線的Google與Facebook外，其餘如AWS與Microsoft，皆已轉移至台灣的生產線。
除此之外，與主機板生產基地配合的組裝廠，則維持彈性預留L6產能，包含以新墨西哥州與捷克等地為主的伺服器組裝基地，均也開始陸續增添伺服器主機板生產線，其中包含英業達(Inventec)、緯創(Wistron；包含緯穎)與鴻海(Foxconn)等均具備相對應的產能可供調配。
(時報資訊)
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