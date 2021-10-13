【時報-台北電】華為輪值董事長胡厚崑在2021全球移動寬頻論壇上表示，為了推進5G新發展，企業應該積極為XR業務、5GtoB市場以及綠色低碳發展做好準備。
36氪報導指出，華為全球已部署176張5G商用網路，使用者數超過5億。在消費者領域，5G達成了速率的10倍提升，並帶來了VR和360度視頻直播等新應用。在企業市場領域，目前全球已經開展1萬多個5GtoB專案，胡厚崑表示，超過一半的5GtoB專案發生在中國大陸。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
【時報-台北電】華為輪值董事長胡厚崑在2021全球移動寬頻論壇上表示，為了推進5G新發展，企業應該積極為XR業務、5GtoB市場以及綠色低碳發展做好準備。
36氪報導指出，華為全球已部署176張5G商用網路，使用者數超過5億。在消費者領域，5G達成了速率的10倍提升，並帶來了VR和360度視頻直播等新應用。在企業市場領域，目前全球已經開展1萬多個5GtoB專案，胡厚崑表示，超過一半的5GtoB專案發生在中國大陸。（編輯整理：張嘉倚）
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