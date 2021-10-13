（中鋼總經理王錫欽(前排左3)代表參加頒獎典禮，並接受副總統賴清德(右6)親自頒獎。圖／台灣永續能源研究基金會提供）
財團法人台灣永續能源研究基金會(以下簡稱：永續基金會)於10月13日假台北圓山大飯店舉辦首屆「台灣永續行動獎」頒獎典禮，中鋼公司榮獲環境永續最高榮譽金獎及經濟發展銅獎的雙項肯定，由中鋼總經理王錫欽代表公司，接受副總統賴清德頒獎，顯現中鋼公司於環境與經濟面向的努力及成果獲得高度肯定。
「台灣永續行動獎」為永續基金會為表揚各界在實踐聯合國17項永續發展目標之卓越成果及貢獻，特於今年首次設立之獎項。中鋼公司持續蒐集國際最佳可行控制技術，規畫、落實空汙減量計畫，去(109)年完成「第一熱軋鋼帶工場2號加熱爐」及「第一轉爐工場2號集塵設備」之設備更新計畫，此兩項改善工程合計可減量粒狀物100公噸/年、硫氧化物3.6公噸/年及氮氧化物11.5公噸/年。
此外，中鋼公司今年響應政府脫煤減碳政策，8月24日停止最後2部鍋爐使用燃煤發電，每年可再減少燃煤量30.6萬公噸、二氧化碳34萬噸、粒狀物7.2噸、硫氧化物164噸及氮氧化物281.7噸，以降低空污及溫室氣體排放，為今年秋冬季節的空品維護超前佈署，故在環境永續類別榮獲最高榮譽金獎。
中鋼公司為國內一貫化作業煉鋼廠，秉持照顧國內中、下游業者的理念，不僅優先供料於內銷市場，在數量與交期上亦盡力協助國內客戶，與下游一同營造共存共榮的鋼鐵市場。中鋼公司順應世界潮流，自去年第二季起實施內銷鋼品月盤/季盤分流制度，並於去年11月開啟N+1月盤模式，藉由盤價制度變革，建立更完善的產銷體制，提升鋼鐵產業整體競爭力，因此獲得評審委員的高度認同，經濟發展類別榮獲銅獎的肯定。
環境、社會及公司治理(ESG)為全球重要趨勢，中鋼公司基於「只有更好，沒有最好」的理念，持續精進ESG永續發展工作，落實「高值化精緻鋼廠」、「發展綠能產業」及「節能減碳」的三大核心目標，為台灣產業、經濟及環境保護貢獻心力，善盡企業社會責任。
(時報資訊)
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