【時報-台北電】訊連(5203)訂定10月27日14時30分召開線上法說。會中2:30PM~3:15PM說明會簡報，3:15PM~3:30PM Q & A。

本次法說會將使用整合線上簡報、螢幕分享、支援強大直播及預錄功能的「U簡報」進行同步直播。投資人可透過電腦、平板及手機參與「U簡報」，PC使用者可使用Chrome瀏覽器開啟下列連結參與直播；手機或平板使用者請先下載並安裝「U」App即可加入該直播。

線上直播網址: https://u.cyberlink.com/web/register/987070766480624095。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#訊連

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀