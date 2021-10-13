【時報-台北電】證券時報e公司訊，中國人民銀行上海總部公布，截至2021年9月底，境外機構持有銀行間市場債券3.84兆(人民幣，下同)，占銀行總託管量約3.5%。單看9月，共新增12家境外機構主體進入銀行間債券市場；境外機構於銀行間債市的現券交易規模約9300億元，經換算，日均交易量約420億元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#陸債 #債券 #大陸金融

主要市場指數

紐約道瓊
34378.34 -117.76(0.34%)
05:04
S&P500
4350.65 -10.54(0.24%)
05:04
Nasdaq
14465.92 -20.28(0.14%)
05:16
費半指數
3178.15 -43.08(1.34%)
05:16
日經225
28140.28 -90.32(0.32%)
14:15
南韓KOSPI
2944.41 +28.03(0.96%)
17:03
香港恆生
24962.59 0.00(0.00%)
10/12
上證指數
3561.76 +14.83(0.42%)
15:00
深圳成指
14353.08 +217.70(1.54%)
16:29
英國FTSE
7119.32 -10.91(0.15%)
18:21
法國CAC
6570.17 +22.06(0.34%)
18:21
德國DAX
15257.53 +110.66(0.73%)
18:21

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