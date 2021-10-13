指揮中心昨晚緊急加開第11輪BNT名額，44歲民眾可於今天傍晚6點前至公費疫苗平台預約。指揮官陳時中今天說明，原定第11輪符合資格人數約110多萬人，實際來預約的只有90幾萬人，因為還有很多民眾都在等疫苗，決定加開第11輪名額，並將預約時間延長至今天晚間6點。

陳時中坦言，近來BNT第1劑預約情況較過去其他疫苗來得低，他認為並非民眾施打BNT意願比較低，可能是前段時間有疫情的時候，大家警覺心就比較高，相較之下，剩下一部分的人可能對疫苗有猶疑，相對預約率就低了。

陳時中數度呼籲，雖然目前國內疫情比較低，但打疫苗還是利大於弊；打疫苗和治療藥物不一樣，不是有問題再來打，打了之後需要一段時間產生效果，「萬一有了疫情才要打，保護力都會不足」，請大家符合資格者儘速預約施打。

(時報資訊)