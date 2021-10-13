指揮中心昨晚緊急加開第11輪BNT名額，44歲民眾可於今天傍晚6點前至公費疫苗平台預約。指揮官陳時中今天說明，原定第11輪符合資格人數約110多萬人，實際來預約的只有90幾萬人，因為還有很多民眾都在等疫苗，決定加開第11輪名額，並將預約時間延長至今天晚間6點。
陳時中坦言，近來BNT第1劑預約情況較過去其他疫苗來得低，他認為並非民眾施打BNT意願比較低，可能是前段時間有疫情的時候，大家警覺心就比較高，相較之下，剩下一部分的人可能對疫苗有猶疑，相對預約率就低了。
陳時中數度呼籲，雖然目前國內疫情比較低，但打疫苗還是利大於弊；打疫苗和治療藥物不一樣，不是有問題再來打，打了之後需要一段時間產生效果，「萬一有了疫情才要打，保護力都會不足」，請大家符合資格者儘速預約施打。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：