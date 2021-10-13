【時報-台北電】需求趨緩，周二國際鐵礦石回落6%；因中國鋼廠回補鐵礦石庫存需求漸緩，加上部分投資人獲利了結，進而拖累國際鐵礦石價格回落4至6%，並結束連續4個交易日漲勢；分析師表示，因投資人再次將焦點轉向中國限產令，預期煉鋼需求短時間內不會回溫太多。
周二(10/12) 62%國際鐵礦石價約跌6.2%，65%國際鐵礦石價約跌5.3%，58%國際鐵礦石價約跌4.9%；美國62%鐵礦石約跌6.2%，而英國62%鐵礦石CFR約跌4.5%。
大連期交所11月鐵礦石期約漲2.1%，近月焦煤約漲0.4%，焦炭約跌3.9%；上海期交所近月螺紋鋼約跌2.4%，熱軋板捲約跌2.6%，不鏽鋼約跌0.5%。(編輯整理：王馨慧) (商品行情網)
(時報資訊)
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