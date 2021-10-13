【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據路透社13日調查，由於大宗物資價格持續居高不下，印尼9月的出口持續保持暢旺應該沒什麼問題。但由於進口也相對增加，這個東南亞最大經濟體的貿易順差應該也會跟著縮小。
印尼在8月時曾創下史上最大貿易順差金額47億美元，同時，出口也寫下新猷，都是要拜煤炭、棕櫚油與天然氣等主要大宗物資出貨量激增所至。目前市場普遍預估，印尼9月出口年增率達51.6%，但低於8月的64.1%。另外，進口年增估達50%，8月則]為55.3%。而9月貿易順差也較8月減少，預估為38億美元。
但野村證券卻認為，印尼9月的貿易順差可望上看43億美元。因為，印尼在以煤炭為首的原物料大漲推升下，出口強勁可期。然而，在高油價與社交禁令鬆綁下，進口也可能大幅成長。這與9月製造業採購經理人指數(PMI)明顯改善相互輝映。
印尼9月PMI顯示，當地製造業在過去3個月以來首次出現擴張。新冠疫情方面，在每日新確診數減少後，印尼從8月下旬開始，就慢慢放寬嚴格的封城限制。
官方版正式資料，預計印尼政府將於15日公布。
(時報資訊)
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