疫情指揮中心13日表示，自購AZ疫苗約136萬劑預定於今日下午抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。
指揮中心指出，該中心係於去（2020）年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計已超過638萬劑到貨，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑，及本次提供第十一批136萬劑疫苗。
本次提供的疫苗係為多劑型包裝（每瓶10人份），需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至2022年1月31日。
(時報資訊)
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