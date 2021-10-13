【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國貿易部在周三於義大利舉行的G20部長級會議之間發表談話，表示英國和義大利已經同意尋求一個新的貿易夥伴關係。
英國在脫歐之後，一直尋求與各國建立新的貿易關係。貿易部長Anne-Marie Trevelyan表示，加強與義大利的雙邊關係是雙贏的，這將促進英國企業的出口機會和投資。Trevelyan並表示，雙方將就提升出口和投資展開談判。
義大利作為歐盟的成員國，與英國的貿易是受到英國脫歐後與歐盟簽訂的、新的貿易協定的規範。多數出口商認為，該新貿易協定增加了商品和服務流動的壁壘。
Trevelyan指出，與義大利的談判可以促進英國的生命科學和國防等的出口，並有助於加強雙方在數位服務和綠色技術等成長領域的連繫。
英國貿易部表示，雙方的目標是建立起新的夥伴關係，每年進行部長級會議，並促進更多的企業對企業夥伴關係。
(時報資訊)
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