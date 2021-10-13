【時報-台北電】證券時報網訊，海關總署今(13)日公布2021年前三季進出口概況，部分大宗商品進口量減價揚。據統計，海關監管進出口貨運量37.4億噸，增加3%，其中進口24.3億噸，減少0.5%。其中，全國進口鐵礦砂8.42億噸，減少3%，均價每噸1159.8元(人民幣，下同)，上漲67.5%；原油3.87億噸，減少6.8%，均價每噸3082.5元，上漲32.8%；大豆7397.3萬噸，減少0.7%，均價每噸3509.8元，上漲29.4%。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#外貿 #海關

重要商品行情

（更新：2021/10/13）
紐約近月RBOB汽油
2.3829 +0.00
日本近月RSS3橡膠
209.20 +1.10
紐約近月天然氣
5.505 +0.16
紐約近月黃金
1759.3 +3.60
倫敦三個月期銅
9465.00 -78.00
紐約近月輕質原油
80.64 +0.12
BDI綜合指數
5378 -110.00
芝加哥近月黃豆
1198.25 -30.00
芝加哥近月玉米
522.5 -10.50
紐約近月棉花
106.38 -3.41
倫敦三個月期鎳
18978.00 -141.00
倫敦近月布蘭特
83.42 -0.23

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