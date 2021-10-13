【時報-台北電】因隨著全球主要消費國中國，進口量增加抵消了對該國經濟復甦放緩需求前景擔憂的疑慮，據海關數據顯示，中國9月份的銅進口量較上月增加，結束了連續五個月的下降趨勢，致倫敦(LME)周三(10/13)銅價小幅上揚。

周三(10/13)截至台北時間13:40，倫敦金屬交易所(LME)三個月指標期銅上漲0.07%，報每公噸9,471.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,490美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#銅價 #LME

重要商品行情

（更新：2021/10/13）
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