SEMI（國際半導體產業協會）13日發布功率暨化合物半導體晶圓廠至2024年展望報告中指出，全球疫情蔓延下，半導體供應鏈一度受影響，疫後汽車電子產品不斷提升的需求即將復甦。全球功率暨化合物半導體元件晶圓廠產能2023年可望首次攀至千萬片晶圓大關，達1024萬WPM（月產能，8吋晶圓），並於2024年持續增長至1060萬WPM。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）這類寬能隙先進材料，近一年以來在動力總成（Powertrain）、電動車車載充電器（EV OBC，EV On Board Charger）、光達（LiDAR）、5G以及5G基地台等是目前熱門的應用領域。可預見的是，未來在汽車電子產品、再生能源、國防與航太等應用領域，其重要性不言而喻。SEMI看好全球功率暨化合物半導體元件晶圓廠產能，在未來將持續創下紀錄性新高。」
預計至2023年，中國大陸將佔全球產能最大宗，達33％，其次是日本的17％，歐洲和中東地區16％，以及台灣11％。進入2024年產業將持續走強，月產能再增36萬WPM，各地區佔比則幾乎無變化。
(時報資訊)
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