振興五倍券鳴槍開跑，以「品牌孵化＋流量變現」開創電商新模式、擁有近三十個網紅品牌的美而快集團（5321）再出招，旗下BNPL後支付金流科技公司fasney推出「五倍券＋fa券」加碼優惠活動，要讓消費者用最潮的方式把荷包加碼再加倍！
BNPL（Buy Now Pay Later，先買後付）為今年全球最夯的金融科技，消費者在網站消費，不用一次付清，也不需要有信用卡，只要透過fasney，就能立刻擁有喜愛的商品，接下來還享有分期付款服務，完全不受傳統銀行的繁瑣審批流程限制。《紐約時報》稱先買後付是「對傳統分期付款的數位化改造。」
BNPL有多夯？全球電子支付龍頭Square，今年8月花290億美元收購該模式澳洲業者「後來付」；電商霸主亞馬遜跟著搶進美國BNPL獨角獸Affirm；手機龍頭蘋果正攜手投資銀行高盛，推出自家版的BNPL。
根據市調機構LendingTree數據顯示，全球用過BNPL後支付的消費者中，62％用過5次以上，他們最常買的東西是衣服或配飾。
美而快集團永遠站在全球趨勢之先，早在二年前就布局成立fasney，今年正式開花結果，更響應政府推出的振興五倍券，串接旗下各個品牌，推出全新的電商金融優惠方案。
2021年10月12日至2021年11月21日期間，消費者只要用數位五倍券在集團各品牌官網購買3000元fa券、立可獲得600元購物金；購買5000元fa券，購物金更提高到1000元，回饋額度高達20％。活動期間各個品牌還會分別推出不同的自家優惠活動，讓粉絲們用最潮的支付方式享受最多的驚喜。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：