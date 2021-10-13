鴻海（2317）科技日將至！由鴻海、裕隆（2201）兩大集團合資的鴻華先進科技自主研發的首款電動乘用車亦將亮相，鴻海、裕隆股價13日逆勢力守盤上；電動車龍頭特斯拉第三季交車量亦創新高、優於預期，帶動康普（4739）、美琪瑪（4721）等特斯拉概念股「來電」，成台股「萬綠叢中一點紅」。

電動車趨勢熱絡，近期成為台股主流族群，觀察13日盤面，不僅鴻海、裕隆兩大集團，盤中股價小漲0～0.5％；康普、美琪瑪、台達電、AES-KY、胡連、大同、倉佑等，逆勢力守平盤之上，康普盤中最高價衝上126元，為近一個半月來新高。

特斯拉近期利多不斷，第三季交車量也衝上24.1萬台，改寫歷史新高，完勝華爾街預期；德國新廠更可望於10月啟動，激勵特斯拉股價12日聞訊逆勢勁揚1.74％，創八個月新高價。市場指出，特斯拉德國新廠10月啟動，相關台廠供應鏈業績可望自第四季一路旺至2022年。

此外，鴻海18日將登場的科技日吸引市場目光，市場預估，當日將發表集團所打造之C級距轎車、E級距轎車及電動巴士等三款電動車。法人指出，鴻海距離2025年集團占全球電動車製造比重5％、營收規模300億美元的目標再往前邁進。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，傳統車廠、科技業龍頭相繼踏入電動車製造行列，有利鴻海領軍的MIH聯盟，供應鏈目標客戶橫跨老牌車廠與科技大廠，未來甚至有望與Apple Car合作，並可使台廠供應鏈快速打入國際電動車廠，投資人可留意台股電動車供應鏈布局機會。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意