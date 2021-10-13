【時報記者莊丙農台北報導】澳洲綿羊油大王吳進昌併購夠麻吉(8472)GOMAJI之後，將GOMAJI的票券服務再延伸，布局第二事業，除了持續強化GOMAJI原有電子票券事業，並延伸出「宅配美食」、「餐廳食材供應鏈」及「國際服務」等新事業，並持續優化GOMAJI電商的客戶體驗，引進集團的資源協助物流、倉儲、自有商品開發。
GOMAJI自2010年成立至今累計10年消費記錄，活躍會員人數超過600萬，累積APP總下載數突破千萬。2021年上半年，即使在疫情影響下，GOMAJI仍締造超過10億元的交易營業額，全台合作店家數更突破7000家，穩坐電子票券市場龍頭。
強大的數據資料成為董事長吳進昌最有力的助手，將GOMAJI的票券服務再延伸向外拓展，開拓第二事業，而第一步就是GOMAJI宅配美食頻道，協助店家在疫情期間銷售宅配到府的即時熱食、生鮮蔬菜及肉品給會員，短時間創造千萬營業額。
為了持續優化GOMAJI電商的客戶體驗，也引進物流、倉儲、自有商品開發等集團資源，結合原先的票券服務延伸業務內容，以最貼近老客戶的消費方式來發展新姿態的電商平台，對於深度合作的店家，也提供更多元化的如原物料、食材供應鏈等服務來解決商家痛點。
此外，吳進昌併購GOMAJI之後，也邀請前PayEasy、17Life多年電商經驗的林坤正與郭土木、黃明祥一同擔任獨立董事，並讓有澳洲、日本經營經驗的大兒子吳鎧圳擔任GOMAJI策略長，負責新事業發展，協同集團資源，延攬電商行銷數據、商品開發及專業技術團隊。
(時報資訊)
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