【時報記者沈培華台北報導】隨著半導體大廠持續擴產，供應鏈業績也持續上揚；先進封裝濕製程設備供應商辛耘(3583)、弘塑(3131)9月營收表現續強，第三季營收也都攀高；隨著台積電持續拓展先進封裝，有利帶動相關供應鏈第四季續旺。
辛耘9月營收4.23億元，年增16.59%；第三季營收約12.89億元，季增28.7%，且創單季新高；前三季營收32.48億元，也創下同期新高，年增33.05%。
受惠半導體大廠積極投資，加上晶圓再生新產能逐步開出，辛耘第三季營收比第二季續增，預期第三季獲利維持第二季的水準，全年營運亦看成長。
辛耘目前三大產品線需求皆暢旺，加上中國大陸再生晶圓新廠產能逐步開出，挹注今年第三季以及前三季營收攀高。
展望全年，辛耘目前旗下三大業務展望皆看正向，搭配兩岸再生晶圓分別增產、以及新廠投產，全年營收及獲利亦將優於去年。
辛耘有三大業務，包括自製設備、晶圓再生、設備代理；自製設備、晶圓再生之製造業務占整體收比重逾四成，今年以來持續受惠晶圓代工大廠增產。
弘塑9月營收攀高至3.31億元，年增54.44%；第三季營收約9.84億元，季增22.4%，且創單季新高；前三季營收25.38億元，年增44.57%，同步創下歷史同期新高。
展望第四季，隨著台積電竹南廠將在明年正式啟用，目前開始進入試機階段，加上年底為旺季，有利相關設備廠辛耘、弘塑維持業績動能。
台積電竹南廠為先進封測廠，將增加相關設備需求，弘塑、辛耘皆為濕製程設備供應商，可望一同分食台積電訂單。
(時報資訊)
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