【時報記者林資傑台北報導】測試廠欣銓(3264)2021年9月合併營收雖較8月新高下滑，仍持穩高檔、改寫歷史次高，帶動第三季合併營收雙位數「雙升」再創歷史新高。在旺季需求暢旺、IDM廠擴大委外釋單下，法人看好欣銓下半年營運持續暢旺、可望逐季創高。

欣銓股價8月底觸及71.9元新高，隨後受台股震盪加劇一路拉回，12日下探51.9元的近3月低點，1個半月來急跌近28％。今（13）日開高上漲2.08％後雖一度翻黑，但隨後在買盤敲進下回穩翻紅，終場上漲1.13％、收於53.5元，領漲封測族群。

欣銓2021年9月自結合併營收10.75億元，雖月減5.23％、仍年增達24.33％，改寫歷史次高。帶動第三季合併營收32.79億元，季增達14.15％、年增達29.93％，再創歷史新高。累計前三季合併營收87.75億元，年增達27.59％、續創同期新高。

欣銓受惠訂單需求強勁，今年以來營運動能暢旺。公司看好半導體市況，預期5G及射頻（RF）需求持續成長、通訊需求同步看旺，車用需求則希望能強勁復甦，對此將今年集團資本支出自50.85億元調升至70.85億元，創下歷年新高。

展望下半年，欣銓先前法說時預期市況及營運可望維持旺季水準，配合擴產效益持續顯現，表現可望略優於上半年。董事長盧志遠表示，公司在積極擴產之際同步優化生產效率，盼藉此帶動營收成長最大化。

投顧法人認為，下半年為半導體產業傳統旺季，目前市場測試產能仍供不應求，加上IDM廠自有封測廠因疫情降載營運、擴大委外釋單，看好欣銓下半年營運續旺、可望逐季創高，今年每股盈餘有望突破5元，維持「買進」評等。

(時報資訊)

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