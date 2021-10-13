【時報-台北電】陸股盤上游走，創指全力反攻，午後漲幅接近2%，成為多方主將。券商股走強，財達證券衝擊漲停，長城證券、錦龍股份、紅塔證券、華鑫股份等跟漲。銀行股異動，瑞豐銀行漲停，齊魯銀行、重慶銀行、廈門銀行、青農商行等紛紛走高。光伏板塊回暖，愛旭股份、德業股份、聯泓新科等多股漲停，天合光能拉升漲逾12%，龍頭隆基股份漲超5%。

電力板塊延續低迷，內蒙華電、吉電股份等多股跌停，世茂能源、恒盛能源跟跌。

盤中，滬指報3557.13點，漲0.29%；深成指報14308.22點，漲1.22%；創業板報3197.49點，漲1.89%。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#創指 #陸股

主要市場指數

紐約道瓊
34378.34 -117.76(0.34%)
05:04
S&P500
4350.65 -10.54(0.24%)
05:04
Nasdaq
14465.92 -20.28(0.14%)
05:16
費半指數
3178.15 -43.08(1.34%)
05:16
日經225
28140.28 -90.32(0.32%)
14:15
南韓KOSPI
2944.41 +28.03(0.96%)
14:32
香港恆生
24962.59 0.00(0.00%)
10/12
上證指數
3563.15 +16.22(0.46%)
14:41
深圳成指
14351.70 +216.33(1.53%)
14:41
英國FTSE
7130.23 -16.62(0.23%)
10/12
法國CAC
6548.11 -22.43(0.34%)
00:05
德國DAX
15146.87 -52.23(0.34%)
10/12

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