【時報-台北電】陸股盤上游走，創指全力反攻，午後漲幅接近2%，成為多方主將。券商股走強，財達證券衝擊漲停，長城證券、錦龍股份、紅塔證券、華鑫股份等跟漲。銀行股異動，瑞豐銀行漲停，齊魯銀行、重慶銀行、廈門銀行、青農商行等紛紛走高。光伏板塊回暖，愛旭股份、德業股份、聯泓新科等多股漲停，天合光能拉升漲逾12%，龍頭隆基股份漲超5%。
電力板塊延續低迷，內蒙華電、吉電股份等多股跌停，世茂能源、恒盛能源跟跌。
盤中，滬指報3557.13點，漲0.29%；深成指報14308.22點，漲1.22%；創業板報3197.49點，漲1.89%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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