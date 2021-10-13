【時報記者王逸芯台北報導】美律(2439)今日宣布加入RE100，成為台灣第一個加入RE100的電聲廠商，美律實業總裁黃朝豐指出，雖電聲產業屬於低耗能及低排放產業，但美律服務全球頂尖品牌，重視全球性的環境議題，已啟動長達30年的綠電計畫，並致力於以電聲技術，提供給客戶更符合永續精神的產品解決方案。

RE100是由氣候組織（Climate Group）與碳揭露計畫（CDP）共同成立的企業及非營利機構自願性協同組織，加入的成員必須公開承諾在全球達成100%使用再生能源的目標及時程。目前台灣加入的廠商共計12家，美律成為第十三家企業，也是唯一一間聲學廠商。

美律實業總裁黃朝豐指出，未來三十年，美律將啟動綠電計畫，預計自2030年起，達成再生能源於企業總能源使用占比60%，2040年目標90%，2050年目標100%。

他補充，美律早已進行綠色工廠計畫，除訂定目標每年需節電1.5%外，更將綠電的概念融合到工廠運行中，積極監控產品及環境排碳量，並已取得ISO 50001能源管理系統認證及ISO14064溫室氣體盤查認證，以落實排放盤查確認。

總裁黃朝豐認為，未來美律將運用電聲專業，讓產品在提高效能的同時，更減少對環境的衝擊，例如:研發更高功率且更微小化的產品解決方案，並透過人因工程及軟韌體的差異化，延長使用時間，節省製造材料、使用再生材料、低衝擊包裝、降低對環境的傷害，從產品面展現對環境與社會的永續價值，也提供給客戶更出色的解決方案。

(時報資訊)

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