櫃買中心13日表示，開陽國際投資控股（6839）已在13日送件申請興櫃股票，產業別是電子工業。
根據櫃買中心資料顯示，開陽投控成立於2018年9月間，董事長兼總經理為蔡宗融，主要經營業務為太陽能電力系統工程承攬、電廠投資及維運服務、太陽能設備材料買賣等，送件時資本額為6億4,062萬元。
開陽投控2020年業績，營收22億6,195萬元，稅前盈餘9,509萬元，每股盈餘1.40元。
(時報資訊)
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櫃買中心13日表示，開陽國際投資控股（6839）已在13日送件申請興櫃股票，產業別是電子工業。
根據櫃買中心資料顯示，開陽投控成立於2018年9月間，董事長兼總經理為蔡宗融，主要經營業務為太陽能電力系統工程承攬、電廠投資及維運服務、太陽能設備材料買賣等，送件時資本額為6億4,062萬元。
開陽投控2020年業績，營收22億6,195萬元，稅前盈餘9,509萬元，每股盈餘1.40元。
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