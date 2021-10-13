櫃買中心13日表示，米斯特國際企業（2941）已在13日送件申請興櫃股票，產業別是貿易百貨業。
根據櫃買中心資料顯示，米斯特國際企業成立於2010年10月間，董事長為林瑞豪，主要經營業務是成衣服飾、鞋類及相關週邊配件商品等，送件時資本額為1億3,990萬元。
米斯特國際企業2020年業績，營收2億7,144萬元，稅前盈餘3,049萬元，每股盈餘2.39元。
(時報資訊)
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櫃買中心13日表示，米斯特國際企業（2941）已在13日送件申請興櫃股票，產業別是貿易百貨業。
根據櫃買中心資料顯示，米斯特國際企業成立於2010年10月間，董事長為林瑞豪，主要經營業務是成衣服飾、鞋類及相關週邊配件商品等，送件時資本額為1億3,990萬元。
米斯特國際企業2020年業績，營收2億7,144萬元，稅前盈餘3,049萬元，每股盈餘2.39元。
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