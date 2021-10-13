美國主管經濟成長、能源與環境的美國國務次卿費南德茲今天與駐美代表蕭美琴首度會晤。費南德茲會後推文表示，兩人討論美台經濟關係多項相關議題，他期待主導下一屆台美經濟繁榮夥伴對話，但未透露可能舉辦時間點。

駐美代表處表示，首屆台美經濟繁榮夥伴對話是在去年11月於華府舉行，由經濟部次長陳正祺率小型代表團出席，行政院政務委員鄧振中則與時任美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）進行高層視訊，就科學技術、5G及電信安全、供應鏈等議題進行討論。

台美經濟繁榮夥伴對話是目前雙方處理經濟議題最重要的資深官員會談，台灣方面樂見美國總統拜登（Joe Biden）政府以相同資深層級官員，出面歡迎延續此項高層對話，深信這項對話將有助進一步強化雙方在各項議題上的緊密合作

(時報資訊)