全家便利商店加碼推出五倍券優惠活動，即起至11月23日，凡全家會員使用紙本、數位五倍券，或自有支付工具My FamiPay購買指定商品，即可參加五倍券集章趣活動，只要1章即可兌換Let’s Café大杯經典拿鐵，或美式買1送1，集滿指定章數可兌換全家購物金，最高可換800元。

全家表示，即起至11月23日推出「紙本」五倍券集章趣活動，會員購買指定商品，使用1張面額200元振興券消費，可獲1個集章、1張面額500元振興券消費可獲3個集章，1個章可兌換Let’s Café大杯經典美式或拿鐵買1送1，3個章可換全家100元購物金，16個章則可換全家800元購物金。

若是使用「數位」五倍券，全家推出支付滿額回饋購物金活動，即起至11月23日購買指定商品，並使用台新、玉山、國泰世華、中信、富邦、聯邦、永豐、新光等8間信用卡及悠遊付、PI 錢包等電子支付及悠遊卡，消費滿200元以上可集1章，可兌換Let’s Café大杯經典拿鐵，或美式買1送1優惠；若集滿3個章同樣可兌換全家100元購物金。

(時報資訊)