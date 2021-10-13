【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數196.74點，跌4.06點；總計193家漲、513家跌、69家持平；委買3885600張、委賣1917557張；總成交值654.90億元。

(時報資訊)

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