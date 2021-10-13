【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數16347.99點，跌114.85點；總計236家漲、662家跌、94家持平；委買15965335張、委賣9976544張；總成交值2571.69億元。

(時報資訊)

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