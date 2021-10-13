台北市政府加碼振興方案「台北熊好券」因議會墊付案兩度卡關，抽籤日期也從8日改為15日，市議會財建委員會13日上午加開會審議，但因出席人數不足，導致流會。北市議員、委員會主席楊靜宇表示，將改到下午1點45分開會，只要到法定額數要召開會議，會馬上決議送到大會，最差的情況就是在大會舉手表決。

「台北熊好券」墊付案二度遭暫擱，原訂13日上午11點再度加開會審議，但直至12點多，僅有議員應曉薇、楊靜宇、李慶元、潘懷宗、陳義洲簽到，未達6人開會標準。

等待的過稱中，副市長黃珊珊也一度到門外排徘徊，關心狀況，楊靜宇於12點多宣布隨後取消，也就是流會，副秘書長陳志銘臉馬上垮下來，但潘懷宗認為若沒有出委員會，無法送入大會，因此討論過後，決定1點45分再度召開會議。

楊靜宇受訪表示，只要到法定額數要召開會議，雖然他是主席，但他個人認為市府熊好券，教育部門的都過了，剩下市場處、商業處的預算，無論設計得好或不好，預算過了讓他去實行，若民眾反應不佳，是柯文哲設計不好，代表已經給機會去測試，「我們不是市府，只能提供建議」，且有時效性，不要把壓力放在財建委員會。

楊靜宇認為，暫擱三次也夠了，也要做一個決定，他強調不管議員同意與否，都要出席，會馬上決議送到大會，最差的情況就是在大會舉手表決。

(時報資訊)