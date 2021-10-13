瞄準後疫情，市場對高端、環保、抗菌等利基需求升溫，塑化專業加工廠三芳(1307)、永裕(1323)、八貫（1342）業績能見度活絡看俏。汽車內飾對抗病毒、抗菌需求升溫，三芳攜手CVSG(Corona Virus Shield Group)團隊成員合作，打造抗病毒汽車內飾技術整合平台，訴求低碳、無毒、無VOC、無廢水、可回收等材料趨勢，進行車用內飾材料升級。
永裕高端新品、環保材產品持續出貨，營運連七個月維持3億元高檔表現，前三季營收季增5.56％，年成長10.67％，創單季新高。伴隨陸續解除活動管制，有助消費力道活絡，預期業績、獲利可望蓄勢升溫、向上。
此外，TPU機能布料廠八貫指出，各國啟動振興經濟，促進消費及產業供應鏈緊縮，客戶下大單、長單影響，機能性布料及成品組件兩廠稼動率到2022首季全數滿載，樂觀看待第四季傳統旺季需求與出貨，全年營收將超越去(2020)年，展現雙位數成長可期。
三芳本是日系、歐系國際車廠汽車內裝皮革供應商。搶攻防疫新商機，三芳籌組台、日防疫應用技術CVSG團隊，結合日本技術，將可見光反應型光觸媒技術成功應用到水性PU、環保TPE皮革上，達到殺菌、對抗病毒，降低密閉空間TVOC有害物質效果，可用於汽車交通運輸內裝座椅、門板，健身器材靠墊與座椅包覆皮革、公共腳踏車坐墊等。
永裕表示，上半年衝刺力道雖因此波疫情遭逢壓抑、趨緩，但後續應可持續受惠顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材帶動商機，浙江新廠第一期工程順利推進，預計2022年第二季投產，為明年營運再添助力。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：