瞄準後疫情，市場對高端、環保、抗菌等利基需求升溫，塑化專業加工廠三芳(1307)、永裕(1323)、八貫（1342）業績能見度活絡看俏。汽車內飾對抗病毒、抗菌需求升溫，三芳攜手CVSG(Corona Virus Shield Group)團隊成員合作，打造抗病毒汽車內飾技術整合平台，訴求低碳、無毒、無VOC、無廢水、可回收等材料趨勢，進行車用內飾材料升級。

永裕高端新品、環保材產品持續出貨，營運連七個月維持3億元高檔表現，前三季營收季增5.56％，年成長10.67％，創單季新高。伴隨陸續解除活動管制，有助消費力道活絡，預期業績、獲利可望蓄勢升溫、向上。

此外，TPU機能布料廠八貫指出，各國啟動振興經濟，促進消費及產業供應鏈緊縮，客戶下大單、長單影響，機能性布料及成品組件兩廠稼動率到2022首季全數滿載，樂觀看待第四季傳統旺季需求與出貨，全年營收將超越去(2020)年，展現雙位數成長可期。

三芳本是日系、歐系國際車廠汽車內裝皮革供應商。搶攻防疫新商機，三芳籌組台、日防疫應用技術CVSG團隊，結合日本技術，將可見光反應型光觸媒技術成功應用到水性PU、環保TPE皮革上，達到殺菌、對抗病毒，降低密閉空間TVOC有害物質效果，可用於汽車交通運輸內裝座椅、門板，健身器材靠墊與座椅包覆皮革、公共腳踏車坐墊等。

永裕表示，上半年衝刺力道雖因此波疫情遭逢壓抑、趨緩，但後續應可持續受惠顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材帶動商機，浙江新廠第一期工程順利推進，預計2022年第二季投產，為明年營運再添助力。

(時報資訊)

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