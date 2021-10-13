專注線上金融，LINE Bank開業首年射創新3箭。LINE Bank13日指出，根據金管會統計，LINE Bank已躍昇為2021年第二季銀行業數位帳戶成長的第一位。開行以來已推出三大創新服務，包括：銀行首家「無讀卡機」升級帳戶、Chatbot智能客服、雙腦eKYC強化客服核心能力。

LINE Bank總經理黃以孟表示，經過內部反覆討論之後發現，純網銀的優勢在於沒有過往包袱，LINE Bank想發揚的價值，在於運用技術，創新既有交易流程，以及簡化複雜手續，為客戶帶來便利、順暢的體驗。希望透過這些創新，讓用戶明顯感受純網銀的不一樣，相信LINE Bank創新的服務，意味著『勇於改變』、『積極前進』、『給用戶更多自由』。

LINE Bank指出，LINE Bank為首家透過NFC感應即可完成數位帳戶升級的銀行，讓用戶「免跑實體」、「免讀卡機」。用戶只要持具有NFC感應功能的手機（iOS 14 / iPhone7以上、支援NFC的Android裝置），再將自然人憑證放置於手機NFC感應區域進行讀取，快速完成驗證後，即可升級為進階帳戶，馬上提升非約定轉帳之轉帳限額。免跑實體、免用電腦與讀卡機操作，解放過去升級帳戶的繁瑣流程，帶來便利的嶄新金融體驗，最快可於5秒內感應讀卡，即刻完成帳戶升級。

LINE Bank指出，純網銀LINE Bank專注於線上金融服務，24小時客服中心，以數位智能客服、視訊客服、電話客服、文字客服等多種方式竭盡所能為客戶提供服務，其中智能客服解決客服中心超過八成以上客戶進線問題，截至開業以來，智能客服累積訊息筆數已經超過200萬筆。目前Chatbot運用「機器學習」以及「NLU自然語意理解訓練」持續提升聰明度，迭代優化擴增知識範圍，更精準又快速排解用戶問題。?用戶對智能客服仰賴度高，其中不少用量來自於「活動名額查詢」，這項功能受到用戶相當程度的好評，因其整合了智能客服與行銷活動，可讓用戶透過向智能客服輸入關鍵字「查詢名額」，即可獲知優惠活動「快點吃午餐」、「快點過週末」的即時名額額滿狀態，再決定是否消費。

為了提升身分驗證的準確度，LINE Bank更採用兩種不同演算法機制的「雙腦引擎」提供「驗證信心分數」，來輔助客服人員更快速辨識用戶身分。其中一項演算法優勢在於精準模型訓練，另一項演算法則專精於數位證件查驗。根據統計，透過前線客服專員給予辨識信心分數，搭配後線同仁二次驗證，雙腦引擎的人臉辨識結果可信度大幅提升了線上客戶身分辨識信心度。

(時報資訊)