（亞泥舉辦生態園區巡迴展，吸引數十萬民眾，在都市裡也能體驗生態知識。圖／亞泥提供）

積極營造綠色永續家園，亞泥為讓在花蓮廠正對面打造出的「亞泥生態園區」，能給都市民眾親身觀察多種樣貌，從2019年到2020年間，舉辦「節節高升---亞泥生態園區巡迴展」，總計兩百五十三天巡迴七個縣市，由六名解說員引導數十萬名大小朋友，在都市裡體驗很不一樣的生態知識。此生態環台列車，獲第一屆「TSAA台灣永續行動獎」銀獎肯定。

亞泥指出，很開心長年深耕環境生態教育，終於被看見，並可將環境保育的正向力量，向外傳遞。

亞泥生態園區，地點就在亞泥花蓮台八線太魯閣鳳凰林隧道旁，栽種約兩百五十種台灣原生植物，復育超過三十五種蝴蝶和十多種竹節蟲，是富有教育意義的生態教室。

亞泥強調，要落實環境永續教育，一定要突破地域和時間的限制，才能將生態知識擴展到全國。除了舉辦生態巡迴展、建置生態園區官網，亞泥生態園區的同仁也走出園區進入國中小學校園，協助生態教育扎根，期望能散播永續希望種子，實踐永續發展目標。

(時報資訊)

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