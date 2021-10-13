美律今宣布加入RE100，成為台灣第一個加入RE100的電聲廠商，美律總裁黃朝豊表示，電聲產業屬於低耗能及低排放產業，但美律客戶重視全球性的環境議題，美律已啟動長達30年的綠電計畫，預計自2030年起，達成再生能源於企業總能源使用占比60%，2040年目標90%，2050年目標100%。

黃朝豊表示，美律早已進行綠色工廠計畫，除訂定目標每年需節電1.5%、工廠單位碳排放量逐年減少3%，更將綠電的概念融合到工廠運行中，積極監控產品及環境排碳量，並已取得ISO 50001能源管理系統認證及ISO14064溫室氣體盤查認證，以落實排放盤查確認。

美律表示，將研發更高功率且更微小化的產品解決方案，並透過人因工程及軟韌體的差異化，延長使用時間，節省製造材料、使用再生材料、低衝擊包裝、降低對環境的傷害。

(時報資訊)

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