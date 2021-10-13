【時報記者郭鴻慧台北報導】缺櫃、缺料等變數影響健身器材業者9月營收小幅衰退，不過，步入第4季旺季，營運表現仍樂觀以待。喬山(1736)Q4商用營收可望衝高，明年仍將持續成長、岱宇(1598)新品獲客戶加大拉貨力道、明躍(4151)新機種導入量產，將拉動營收持續攀升，業者皆看好第4季的營運表現。

喬山9月合併營收28.89億元，月增26％、年減5.96％；岱宇9月營收8.95億元，月增14％、年減36.6％；明躍9月合併營收1.93億元，月增11.5％、年減18.05%。

喬山表示，全球健身房復甦，會員人數已回到疫情前水準，開新店、換新機所引發的拉貨動能，帶動9月商用營收年增19％。其中，美國區商用單月營收年增58％。目前全球健身房拉貨力道逐步增強，成長動能明顯，尤其在喬山市占率逐漸拉升下，預計商用營收將在第4季衝高，明年將持續成長。

隨著年底傳統銷售旺季來臨，岱宇已推出多款家用及輕商用的健身器材產品提升市場競爭力，挹注集團旗下品牌良好的接單動能，觀察目前客戶端持續加大整體拉貨力道，旺季效應可望持續發酵。

客戶布局歐美消費旺季，明躍營收穩步回升，高階新機種導入量產，將拉動營收持續攀升，預期第四季仍是今年最旺的一季，全年營收將保持大幅成長。

(時報資訊)

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