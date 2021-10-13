金融業調查，八成的投資人認同ESG因素至關重要，但受限於有限的投資選擇，造成投資意願和解決方案之間存在落差。匯豐(台灣)商業銀行13日表示，在台灣提供多元ESG服務之外，與匯豐中華投信共同推出匯豐 ESG 永續多元資產組合基金，是唯一1家募集ESG基金的外商銀行，更為投資人在追求穩健財富成長過程，增加適合的選擇，尤其單筆最低投資金額等值新台幣 5,000 元起，即可掌握 ESG 投資契機，大幅化解投入永續投資的障礙。

匯豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁曾詩如表示，推動永續投資的目標不只是幫助社會環境發展，也在於為投資人提供長期且穩健的財務報酬。在財富管理中實踐 ESG 投資理念，不僅是為永續發展提供資金支持，也會為經濟社會的全面綠色轉型提供重要支援。

匯豐(台灣)表示，全球在疫情催化之下，永續意識崛起，環境、社會和治理(即 ESG)漸受各界重 視，並已有研究證明相關因素會對企業帶來深遠影響。政府機關、企業到投資人都對永續議題越來越重視，消費者傾向購買對環境及社會更友善的產品；產業鏈開始要求上游供應商的永續作為；全球各主要經濟體陸續宣布低碳化發展目標和政策措施。

根據全球永續投資聯盟針對全球主要地區的統計，ESG 投資的資產管理規模從 2012 年的 13 兆美元增加至 2020 年的 35 兆美元，無疑賦予了投資人改變世界的能力。

(時報資訊)