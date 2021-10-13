航運三雄股價7月底出現反轉，短短3個月暴跌超過6成，讓許多散戶投資人紛紛棄船奔逃，不過還是有大膽水手即使已使用融資慘賠超過120萬，仍堅持不賣股，甚至發狠向空軍嗆聲，「有種-150，大不了隔代沖」文章一出引起熱烈討論，讓不少人看傻眼，「真勇者，有錢就是任性」、「太猛了，錢不是錢？」。

三雄長榮、萬海及陽明在7月初分別站上233元、353元及234.5元歷史高點，但高檔行情未能延續，月底市場情緒迅速轉空，航運股價開始崩跌，3個月重挫超過6成，長榮與陽明也都摔至百元以下。

即便如此，有網友在PTT論壇上透露，就算已慘賠百萬仍堅持不賣股，從原Po附上對帳單可以發現，他透過融資與現股方式各買6張陽明股票，目前已賠超過120萬，原Po表示，「今天（12日）跌成這樣也打死不退，大不了隔代沖，不說了，要去借錢補維持率了，有種-150啦。」

文章一出引起網友們熱議，不少人對他堅持不賣感到相當吃驚，「真猛，補錢大師」、「只能說Respect」、「這...你也太能撐」、「讚，你可以在陽明大樓認養一根柱子」、「太猛了，其實這只是你的小錢吧」、「真的很誇張欸，有錢真任性」、「我知道你還有錢，真的很猛。」

此外，還是有許多網友勸他早點認輸，畢竟錢是會花完的，「我希望你-150萬的時候講話還可以這麼大聲，加油撐住」、「融資真的不能鐵齒QQ」、「好想看你斷頭喔，快認輸吧」、「好奇是真有錢，還是打腫臉充胖子，可以這樣幾百萬亂花真的厲害」、「掰掰，你根本借錢送人，有夠慘。」

(時報資訊)

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