【時報記者任珮云台北報導】根據金管會統計，LINE Bank在今年4月開業，甫開業已躍升為2021年第二季銀行業數位帳戶成長的第一位。該公司表示，開業首年公司以3項新業務定義了純網銀價值，分別為：一、銀行首家「無讀卡機」升級帳戶；二、Chatbot智能客服；三、雙腦eKYC強化客服核心能力。

自2021年9月開始，LINE Bank優化線上帳戶升級流程，用戶不但免插卡，更能捨棄「晶片卡讀卡機」，只要持「自然人憑證」透過「近距離無線通訊（NFC,Near Field Communication）」於LINE Bank App完成手機感應，最快5秒線上完成數位帳戶升級，提升非約定轉帳限額，全程不需要使用電腦與讀卡機。

目前LINE Bank數位帳戶每筆、每天、每月跨行非約定轉帳限額分別為1萬、3萬、5萬元。用戶升級為進階帳戶後，可擁有更高的非約定轉帳限額，行動銀行非約定轉帳限額提升為每筆、每天、每月各為5萬、10萬、20萬元。如果一併考量LINE Bank提供的行動銀行跨行轉帳優惠次數每月88次，LINE Bank的「轉帳」服務優勢，又再躍進一步。

純網銀LINE Bank專注於線上金融服務，24小時客服中心，以數位智能客服、視訊客服、電話客服、文字客服等多種方式竭盡所能為客戶提供服務，其中智能客服解決客服中心超過八成以上客戶進線問題，截至開業以來，智能客服累積訊息筆數已經超過200萬筆。目前Chatbot運用「機器學習」以及「NLU自然語意理解訓練」持續提升聰明度，迭代優化擴增知識範圍，更精準又快速排解用戶問題。

由於全程線上執行金融服務，LINE Bank期望在特定交易與手續上，嚴謹確認用戶身份，因此運用「數位生物辨識技術」提供「數位身分驗證」（eKYC,Electronic Know Your Customer）服務。過去，客服人員必須透過詢問客戶帳戶資訊，或肉眼辨識客戶面容，藉以確認進線用戶身分。而在引進「數位生物辨識技術」之後，LINE Bank為用戶增加多一項屏障，增加用戶身分確認的準確性，節省用戶時間，也讓用戶體驗更順暢。

而為了提升身分驗證的準確度，LINE Bank更採用兩種不同演算法機制的「雙腦引擎」提供「驗證信心分數」，來輔助客服人員更快速辨識用戶身分。其中一項演算法優勢在於精準模型訓練，另一項演算法則專精於數位證件查驗。根據統計，透過前線客服專員給予辨識信心分數，搭配後線同仁二次驗證，雙腦引擎的人臉辨識結果可信度大幅提升了線上客戶身分辨識信心度。

(時報資訊)