新北市府配合中央振興五倍券加碼推出專屬「新北加倍券」，10月15日到10月31日上網登記抽獎，有機會兌換雙倍新北加倍券，市府也透露首波消費抽獎獎品，是由裕隆日產汽車、裕隆建設、納智捷汽車分別提供Nissan X TRAIL、KICKS與LUXGEN URX汽車，價值超過300萬，其餘大獎及抽獎方式，將於10月15日公布。
經濟發展局長何怡明表示，新北市致力為企業打造在地好的投資環境，帶動新北市的經濟繁榮，新北市公司、商業及工廠登記總數已達30萬家，數量居全國之冠。
何怡明說，這波疫情下，各行各業者受到影響，新北市這次提出「加倍奉還」活動，邀請在地企業、商家、民眾共同參與，期望透過這次活動，吸引民眾來新北市消費「加倍有感」，一起共創新北市成為經濟永續發展的宜居城市。
經發局表示，這次抽獎活動獎品內容及抽獎方式，將於15日在新北振興「加倍奉還網站」公告上線，當天上午9時50分也將同步在「我的新北市」臉書粉絲專頁直播，邀請民眾加碼消費，新北加倍奉還。
(時報資訊)
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