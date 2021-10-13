美國聯準會（Fed）將啟動縮減購債，預計成為第四季金融市場最大干擾因子，目前股市還不到看空的時間點，因全球經濟增長強勁、企業獲利續創高，股市還有表現空間，看好美股、印度股市、台股及日本股市各擁利多題材，最具投資潛力。
Fed先前已表態，即便啟動縮減購債計畫，也不會在今年展開升息循環，金融市場可望延續寬鬆環境。同時全球經濟持續從疫情影響中復甦，多數企業財報跟獲利皆優於預期，在獲利增長支撐下，股市本益比可望維持高檔。
瀚亞投資海外股票部主管林元平指出，第四季全球股市中，以美國最具吸引力，在高速經濟成長的帶動下，研調機構持續上修美國今年獲利數字，最看好科技股前景。主要因疫情以來科技創新與運用，發展達到一個新的里程碑，且需求持續增加，無論是短中長期，美國科技股基本面都相當具有吸引力。
瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度經濟亮眼數據，雖然經濟復甦因疫情出現延遲，但政府祭出多項刺激政策，及全球央行維持寬鬆措施，且各國經濟穩步回升下，印度企業也將從中受益。預期印度往後在企業營運向上、資金寬鬆、政府政策偏向刺激成長等正向循環中，可望延續股市上漲動能。
瀚亞投資對台股也相當有信心，認為全球半導體需求強勁，對以電子股為主的台股來說，第四季旺季效應可期。且從評價面來看，台股本益比約為18倍，處於歷史區間中上緣，股價淨值比約為2.3倍，與歷史高點約3.4倍相比未偏高。若考量到全球利率水準、強勁的基本面，跟企業獲利，台股第四季還有挑戰新高的機會。
日本價值型股在第四季也有表現機會，就目前市場上資金輪動及長期投資的角度而言，日本價值股相較其他股市來說，績效更為突出，加上評價處於低檔位置，後續補漲潛在機會大。
(時報資訊)
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