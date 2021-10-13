第四季將進入美國聯準會（Fed）啟動縮減購債時刻，預料債券市場表現分歧，根據過去經驗，在縮減購債前一年，債市以高收益債券表現最佳，新興市場債可望在減債後落後補漲，因減債後利空出盡，且接下來的升息階段，代表景氣正向復甦，利差收窄有助債券價格表現。
瀚亞投資指出，Fed一舉一動都牽動債市，宜密切關注但毋須過度恐慌，觀察各類型債券過去經歷減債前後走勢來看，減債前一年高收益債券表現良好，又以歐洲高收益債券最不受影響；新興債券減債前表現平平，但減債後利空出盡，反而有大幅落後補漲機會；投資等級債則是減債前備受壓抑，減債後才恢復正常水準。
第四季看好擁有較高殖利率，且有利差收斂機會的高收益債券及新興市場債券，將是最有潛力的市場。瀚亞投資認為，隨全球經濟持續復甦，企業體質轉佳，高收益債券跟新興企業債違約率下滑有助於支撐債券價格。
瀚亞投資美國高收益債券基金研究團隊分析，今年來高收益債市報酬率在所有債券類別中表現最佳，主要因發行企業基本面健康、殖利率較高，因此在寬鬆環境中吸引買盤進入，不僅市場需求熱絡，發行人動作也相當積極，發債量來到今年新高。觀察近期價格並未受到供給增加走跌，反而穩步走高，顯示美高收債交易熱絡，且需求龐大，支撐價格走勢。
新興債部分，今年來新興債利差收斂幅度落後成熟國家，但觀察到新興公司債違約率呈現下降，有助未來利差收斂，看好債券表現，未來實際升息階段，市場景氣正向復甦，新興市場債券亦可望受惠。
瀚亞投資建議，可利用投資範圍分散的M&G新興市場債券基金，透過平均配置新興美元債、新興企業債及新興當地貨幣債的333策略，靈活調整債券比重，達到分散風險跟抓住新興市場所有投資機會。
(時報資訊)
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